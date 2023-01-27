Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (3)



2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Denizli'de 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın gözaltına alınan annesi Güler Kılıç'ın emniyetteki ifadesi sürerken, olayla ilgili aranan 2 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Bu arada, evde küçük çocuğunu cesedini bulan, karşı apartmanda oturan Halime Akdoğan (58), şunları söyledi:

"Bir çocuğun ağladığını duyunca komşuyla içeri girdik. Koltuk üzerinde bir bebek vardı. Koltuktan düşecekti. Bebeği koltuğa yatırmışlar. Evi görseniz harabe durumdaydı. Aklınız durur. 9 aylık çocuğu evden alıp çıkarken bir kafa gördüm yerde. Burada çocuk var dedim. Hemen polis memurunu çağırdım. Çocuk ölmüş, ben onu uyuyor sandım. Ölen çocuğu kimse görmesin diye üzerini örtüldüğünü sanıyoruz. Diğer çocuğu acıktığını düşünerek eve götürdüm. Bunların kaçıncı olayı. Daha önce uyuşturucu yakaladılar burada. Birçok kez bu eve operasyon yapıldı." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-27 15:10:20



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