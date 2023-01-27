Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (4)

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 yaşındaki Murat Aslan Kılıç'ın ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Başlatılan soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"26 Ocak 2023 tarihinde Denizli'de 2021 doğumlu M.A.K.'nin ikametinde ölü bulunması olayıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili, ölen çocuğun annesi gözaltına alınmıştır. Aynı evde bulunan 2018 doğumlu S.Y.K. ve 2022 doğumlu E.K. isimli diğer kardeşler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek koruma altına alınmıştır. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."
Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-27 18:44:07
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