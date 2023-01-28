Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde inceleme yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde inceleme yaptı

DHA

Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinde inceleme yaptı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Honaz Tünelinde inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tünelinin açılmasıyla, azalan zaman ve azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda yıllık 800 milyon liralık tasarruf sağlanacağını açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Honaz Tüneline gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra tünelin girişinde açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Dün Bursa Gemlik, Yalova'daydık. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bilecik'te yine vatandaşımız için, milletimiz için çok önemli açılışlar yaptık. Bugün de Denizli'deyiz. Yarın da Denizli'de hakikaten kara yolları tarihi için önemli günlerden bir tanesi. Denizli için müthiş projelerden, önemli projelerden bir tanesini yarın hizmete açıyoruz. 32 kilometrelik Denizli Çevre Yolu'nun tamamını bitirmiş bulunmaktayız. Honaz Tüneli 2 bin 640 metre uzunluğunda. Denizli'nin şehir içerisindeki trafik sıkışıklığını önemli derecede azaltacak, Denizli'ye nefes aldıracak çok önemli bir proje olarak yarın itibarıyla tarihe geçecek. Projemiz 28 kilometrelik bir yolu, tam 14 kilometreye indiriyor. Yani güzergahımızı tam 14 kilometre kısaltıyor. Ankara'dan, İzmir'den Antalya'ya gidecek olan bütün araçlar, daha önce şehir merkezindeki trafiği sıkıştırıyorlardı ama yarından itibaren çevre yoluyla bu ortadan kalkmış olacak. Projemiz sayesinde azalan zaman, azalan yakıt tasarruflarıyla birlikte toplamda tam yıllık 800 milyon liralık bir tasarruf sağlayacağız. Ayrıca çevresel faydalar bakımından baktığımızda da tam 28 bin ton karbon emisyonuna da çevresel fayda sağlayacağız. Yani bu kadar büyük altyapı projelerini bir defa yapıyorsunuz ama yüzyıllar boyu kullanıyorsunuz. Bu projelerimiz Denizli'ye ve bölgesine uzun yıllar hizmet edecek. Bu bölgenin özellikle istihdamına, üretimine ve buraya yatırımcı çekmesine son derece katkıda bulunacak. Tabii büyüyen, gelişen Denizli sanayisiyle, tarımıyla, turizmiyle bu yaptığımız yollar, altyapı projeleriyle çok daha fazla katkı sağlayarak ekonominin büyümesine ve ihracatın da büyümesine son derece katkı sağlayacak." dedi. 
Bakan Karaismailoğlu, son 20 yılda bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometreden 29 bin kilometreye çıkardıklarını da sözlerine ekleyerek, şöyle konuştu:
"Ama bugün de gördüğünüz gibi yarın itibarıyla buna 28 kilometre daha ekliyoruz. Yani ülkemizin dört bir tarafındaki çalışmalarımızda hakikaten bu bölünmüş yol ağımızı artırıyoruz ve sonucunda yatırım artıyor, istihdam artıyor, üretim artıyor, ihracat artıyor, tarım, turizm pozitif derecede son derece etkileniyor bu yatırımlardan. Tabii durmak yok, yola devam diyoruz, hedeflerimiz büyük. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına geldiğimizde tam 38 bin kilometreye çıkaracağız. Tabii ki bunlar ülkemize yine yatırım olarak, istihdam olarak, üretim olarak geri dönecek. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu kıymetli projemizi de açıp Denizli'ye ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Diğer projelerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-28 01:38:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde bulundu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Honaz Tüneli'nde incelemelerde ...
(Görüntülü) DENİZLİ - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, YARIN AÇILACAK OLAN HONAZ TÜNELİ HAKKINDA KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ - BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, YARIN ...
Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (4)
YEREL HABERLER Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında ...
GÜNCELLEME 2 - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne ve 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ...
(Görüntülü)MURAT ASLAN BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İKİ KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MURAT ASLAN BEBEĞİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ İKİ ...
Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (3)
YEREL HABERLER Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında ...
(Görüntülü)EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN BACAKLARINDA SİGARA YANIĞI, BAŞINDA DARP İZİ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EVDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN BACAKLARINDA ...
Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi ...
Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında (2)
YEREL HABERLER Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi gözaltında ...
GÜNCELLEME - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ...
Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de 2 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin anne ...
Denizlispor'a golcüsünden kötü haber
YEREL HABERLER Denizlispor'a golcüsünden kötü haber
(Görüntülü) MURAT ASLAN BEBEK EVDE ÖLÜ BULUNDU; ANNESİ VE SEVGİLİSİ ARANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) MURAT ASLAN BEBEK EVDE ÖLÜ BULUNDU; ...
MURAT ASLAN BEBEK EVDE ÖLÜ BULUNDU; ANNESİ VE SEVGİLİSİ ARANIYOR
YEREL HABERLER MURAT ASLAN BEBEK EVDE ÖLÜ BULUNDU; ANNESİ VE ...
Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi ve sevgilisi aranıyor
YEREL HABERLER Murat Aslan bebek evde ölü bulundu; annesi ve ...
Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de bir evde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu
(Görüntülü) DENİZLİ- KAVŞAKTA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 7 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü) DENİZLİ- KAVŞAKTA MİNİBÜSLE OTOMOBİL ...
Kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı; 7 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı; 7 kişinin ...
Denizli Acıpayam'da 26 mahalleye 'şap' karantinası
YEREL HABERLER Denizli Acıpayam'da 26 mahalleye 'şap' karantinası
Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Denizli'de canlı hayvan pazarı şap hastalığı ...
Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 ...
Denizli'deki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç yaralandı
YEREL HABERLER Denizli'deki bıçaklı kavgada 16 yaşındaki genç ...
Denizli'de "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi
YEREL HABERLER Denizli'de "İlk Evim Projesi"nin kuraları çekildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.