Merkezefendi evinde Darüşşafaka ile rakip

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda çıktığı son 2 maçında Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor'a mağlup olan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın evinde Darüşşafaka Lassa ile karşılaşacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak.

MAX HEIDEGGER AYRILDI

Öte yandan Denizli ekibinde Max Heidegger, İspanya ekibi Baskonia ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Heidegger'in sözleşmesindeki, "Euroleague maddesi" çıkışından faydalandığı, Baskonia'nın Merkezefendi'ye 120 bin Euro ödeyeceği bildirildi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2023-01-28 11:38:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.