Denizlispor Ege derbisinde Manisa FK ile karşılaşacak

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DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor yarın Ege derbisinde Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ev sahibi Denizlispor'da sakatlığı süren golcü Ömer müsabakada oynayamayacak. Tedavilerine devam edilen Mayi, Leo ve Özer'in durumları ise maç saatinde netlik kazanacak. Manisa FK'da ise sakat Nizamettin görev alamayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E alt 30, maraton 25 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlendi.

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, ikinci yarının ilk iki maçını kaybettiklerini ve mutlak galibiyet hedeflediklerini söyledi. Sıralamada 12 puanla 18'inci basamakta yer aldıklarını ifade eden Bulak, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Kazanıp yeniden çıkışa geçmek tek hedefimiz" dedi. Geçen hafta Boluspor deplasmanından 3-1 yenik ayrılan 28 puana sahip Manisa FK'nın teknik direktörü Levent Eriş ise "Denizlispor deplasmanı kolay geçmeyecek. Biz iyi hazırlandık. Kazanıp tekrar Play-Off yarışında iddialı konuma gelmek istiyoruz" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-01-28 12:04:03



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