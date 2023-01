Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, talepleriydi

Hande NAYMAN/ DENİZLİ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Meclisi kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız, yapamadınız. FETÖ'cülerin kumpaslarına alet oldunuz, başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız, hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz, o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz, kur, enflasyon operasyonlarından medet umdunuz. Hamdolsun o badireyi de atlattık. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, gözüydü, beklentisiydi, talepleriydi. Biz hep milletimizle birlikte yol yürüdük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli programı kapsamında 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı'nda Çevreyolu 2'nci Kısım ve Honaz Tüneli, TOKİ 1449 konut 50 dükkan, Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Bir hasretin ardından bir kez daha sizlerle kucaklaşmak için yarimiz, yarenimiz, yol arkadaşımız Denizli'deyiz. Denizli'yi özlemişiz. Yol boyu baktım ki Denizli de bizi özlemiş. Şehre ayak bastığımız andan itibaren gösterdiğiniz muhabbet sizlerin de bizi özlediğini gösteriyor. Denizli'ye son gelişimde sizlerle sohbet ederken Pensilvanya ve Kandil destekli dörtlü çeteden bahsetmiştik. Baktılar dört yetmiyor, sayıyı altıya çıkartıp bir masa kurdular. Masayı kurdular ama masadan bir türlü aday çıkartamadılar. Baktılar kendileri masadan aday çıkartamıyor bu defa bizim adaylığımıza çamur atmaya başladılar. Halbuki biz aylardır 'Siyaset er meydanıdır biz adayız, karşımıza kimi çıkartacaksanız çıkartın. Söyleyin de milletin huzurunda er meydanında yarışalım' dedik. Bir yılda bir aday çıkartmayı beceremeyenler, kendi sünepeliklerinin üzerini örtmek için şimdi istikameti başka tarafa çevirdiler. Bunca zamandır bizim adaylığımıza karşı çıkmak akıllarına gelmemiş hep seçim sandığını işaret etmişlerdi. Aklınız neredeydi ya" ifadelerini kullandı.

'KAOS SENARYOLARINA SARILMALARI KAYBETME KORKUSUNUN BİR KEZ DAHA YÜREKLERİNİ SARDIĞINI GÖSTERİYOR'

Anayasa değişikliğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin takdiriyle 2017 yılında kabul edilen anayasa değişikliği en küçük bir tereddüte, tartışmaya mahal vermeyecek kadar açıktır. Türkiye 2018 seçimleriyle yeni bir yönetim sistemine geçti. Yani bu bakımdan kronometreyi sıfırladık. Hakken de hukuken de fiilen de 2018'de seçilen Cumhurbaşkanı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanıdır. Siyasi geleneğimizde kabul gören bir kavram olduğu için, yeni sistemdeki devlet başkanının sıfatını Cumhurbaşkanı olarak muhafaza ettik. Esasen bugüne kadar da üç beş medya şovmeni hariç yeni yönetim sisteminin ilk Cumhurbaşkanı olduğumuza dair hiçbir itiraz yapamadılar. Altılı masadakiler bir yıl sonra nasıl olduysa bir anda aydınlanma yaşamışlar. Şimdiden seçim günüyle ilgili kaos senaryolarına sarılmaları, kaybetme korkusunun bir kez daha yüreklerini sardığını gösteriyor. Halbuki korkmalarına hiç gerek yok. Biz milli iradenin dışında bir yol ve yöntem kabul etmediğimiz için bugüne kadar tüm rakiplerimizi sandıkta yendik. 14 Mayıs'ta da zaferi sandıktan çıkarmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

'MİLLİ İRADENİN GÜCÜ KARŞISINDA BUNLAR NE İFADE EDECEK'

Darbeyle, krizle, ayak oyunlarıyla dolu olanların milli iradenin gücüne akıl erdirmekte zorlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir de utanmadan çıkıp partilerinin binasına ne yaptılar? 'Yeter söz milletindir' afişi astılar. Rahmetli Menderes bu sözü onların ağababalarına karşı söyleyerek milletin gönlüne girmişti. Menderes, dün tek parti faşizmine yeter demişti. Biz de bugün küresel vesayet odaklarının desteğiyle aynı faşizmi tekrar hortlatma peşinde koşanlara 'Yeter' diyoruz. Menderes dün, milli iradeyi hiçe sayarak masa başında ülkenin siyasi ve ekonomik kaynaklarının sömürülmesine, baskı ve zulüm düzenine ne demişti? 'Yeter' demişti. Biz de bugün milli iradenin tercihleri yerine altılı masada çevrilen dış destekli film fırıldaklarla siyaset mühendisliğine soyunanlara 'Yeter' diyoruz. Milletin iradesinden umudu kesenler, masanın iradesinden medet umuyor. Ne olacak sizin haliniz ya? Yazık, yazık hem de çok yazık. Dün sivil ve askeri vesayet düzenine darbe ve terör ihanetlerine nasıl son verdiysek inşallah 14 Mayıs'ta masa vesayetini sandığa gömecek, ülkemizi uzaktan yönetme hevesinde olanları hüsrana uğratacağız. Altılı masa etrafında yer alanların hepsini toplayın. Üstüne PKK'sından FETÖ'süne, tüm terör örgütlerinin gizli açık uzantılarını koyun. Yetmezse, buna küresel medyasından eski istihbaratçı ve siyasetçi bozuntularına kadar emperyalistlerin sözcülerini de ekleyin. Daha da eksik kalırsa paşa gönlünüz kimi istiyorsa onu da getirin. Bakalım hepsi birden milli iradenin gücü karşısında bunlar ne ifade edecek? Bunların tamamı bir araya gelse, geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin, Türkiye vizyonun yanında ne ifade eder? Hiç" dedi.

BAKMADIKLARI TEK YER MİLLETİN GÖNLÜYDÜ, GÖZÜYDÜ, BEKLENTİSİYDİ, TALEPLERİYDİ'

Denizli sakinlerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol boyu, cadde boyu Denizli bugün bambaşka. Onlardan izin alarak buraya kadar geldik. Bugün rahmet de yağmur da vardı ama buna rağmen siz şu meydanı doldurdunuz. Resmi rakam ne dedim? Resmi rakam 80 bin. Yol boyu olanları söylemiyorum. Sadece burayı söylüyorum. İstiklal ve istikbal mücadelemizde Türkiye Yüzyılı iradesi karşısında rakamın soluna konan sıfırlar gibidir bunlar. Hiçbiri de karşımızdaki 6'lı Masa'nın kifayetsizliğini, beceriksizliği için boş tenekeden ibaret olduğu gerçeğini, değiştirmeye kafi gelmez. Bırakın bu eski Türkiye oyunlarını da meydana çıkın. Zaman kaybediyorsunuz. Bırakın bu tek parti faşizmi özentisi dalaverelerini de sandığa gelin sandığa. Küresel emperyalizmin vesayet aracı olma hevesinden vazgeçin de millete gidin millete. Meclisi kilitlemeye, devre dışı bırakmaya çalıştınız; yapamadınız. FETÖ´cülerin kumpaslarına alet oldunuz başaramadınız. PKK'nın çukur eylemlerine umut bağladınız, hüsrana uğradınız. Güney sınırlarımızdaki karmaşadan bir şey çıkar mı diye beklediniz, o da olmadı. En son ekonomik tetikçilerin faiz, kur, enflasyon operasyonlarından medet umdunuz. Hamdolsun o badireyi de atlattık. Amerika'sından Avrupa'sına kadar ülkemizin siyasi ve ekonomik etki alanını genişletmesinden rahatsızlık duyanların gözlerine bakıyorsunuz ama oradan da bir şey bulamıyorsunuz. Tüm bu süreçte bakmadıkları tek yer milletin gönlüydü, gözüydü, beklentisiydi, talepleriydi. Biz hep milletimizle yol yürüdük. En sıkıntılı anlarda bile milli iradenin gücünün üstünde güç tanımadık. Derdimizi sadece milletimize anlattık. Desteği sadece milletimizden istedik. Ülkemiz yeni bir süreç, yeni bir seçime doğru giderken biz bir yandan devlet işini yürüttük. Bir yandan da şehir şehir dolaşıyoruz, milletimizle dertleşiyor kucaklaşıyoruz. Onların bir yuvarlak masanın etrafında dönüp durdukları son bir yılda biz 49 il ziyareti yaparak ülkemizin yarısından fazlasını gezdik. 27 yurt dışı ziyaretiyle ülkemizin hak ve çıkarlarını dünyanın dört bir yanında savunan programlar gerçekleştirdik. Biz dünyayı, Türkiye'yi dört dolandık, onlar bir masanın çevresinde tur atmanın ötesine geçemediler. Dün Bilecik'teydim. Gümbür gümbür baktım Bilecik de geliyor. Çıkmışlar bir de 'Biz altı kişi bir Cumhurbaşkanı´nı yöneteceğiz o da ülkeyi yönetecek' diye kabahatleriyle övünüyorlar. Şu an sadece bu meydanda 80 bin kişi var. Yoldakileri söylemiyorum. Biz işte tüm bu ihtiras fırtınalarına karşı 'Yeter' diyoruz. Sözün de kararın da geleceğin de millete ait olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SON 20 YILDA DENİZLİ'YE 35 MİLYAR LİRALIK KAMU YATIRIMI'

Hükümetin 20 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yaptığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şehrimiz gibi Denizli'miz de bu eser ve hizmet siyasetimizin en yakın şahidi. Son 20 yılda Denizli'ye 35 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4 bin 264 adet yeni derslik inşa ettik. Gençlik ve sporda toplam 8 bin 104 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 53 spor tesisi kazandırdık. İcraattan bahsediyorum. Laf değil icraat. Bay Kemal sen ne anlatacaksın, Denizli'ye söyleyeceğin bir şey var mı? Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Şehir hastanemizin şu an yapımı devam ediyor. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 11 bin 649 konut inşa ettik. Şimdi de Denizli'de 'İlk Evim' projemizle 3 bin 150 konut daha inşa edecek, 'İlk Arsam' projemizle 16 bin altyapılı arsa verecek, 'İlk İş Yerim' projemizle esnafımıza 300 iş yeri yapacağız. Şehrimizde 5 bin 960 riskli yapının kentsel dönüşümünü gerçekleştirdik" diye konuştu.

'BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU TOPLAM 442 KİLOMETREYE ÇIKARDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan 42 adet su arıtma tesisinin de yapıldığını belirterek, "Daha önce 42 adet su arıtma tesisi yaparak belediye nüfusunun yüzde 90'ından fazlasına hizmet verir hale getirdik. Denizli'de 6 millet bahçesi projemizin birini tamamladık. Üçünün inşası sürüyor. İkisiyle ilgili çalışmalara yakında başlıyoruz. Ulaştırmada 65 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu toplam 442 kilometreye çıkardık. AydınDenizli-Antalya otoyolunu da inşallah seneye tamamlıyoruz. Yeni bir terminal binası yaparak Çardak Havalimanımızı büyüttük. Tarım ve ormanda Denizli'ye 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 6 arazi toplulaştırma, 91 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 3 yeraltı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali tesisini inşa ettik. Tamamladığımız projelerle Denizli'de 881 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 9 tesiste 95 bin dekar araziyi suyla buluşturuyoruz. Çiftçilerimize 3 buçuk milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni, 1 teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi ve 12 tasarım merkezi kurduk. Denizlili iş insanlarımıza yaklaşık 4 milyar lira tutarında prim desteği verdik. 14 ilçesine doğalgaz arzını sağladık" dedi.

Törenle 18 milyar lirayı bulan 232 ayrı yatırımın resmi açılışının gerçekleştiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde anaokulundan liseye, bilim merkezinden sınav merkezine 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Pamukkale Üniversitemizin fizik tedavi hastanesi ve diğer yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı´mızın 2 bin 796 kişilik Pamukkale öğrenci yurdu ile Buldan Gençlik Merkezi'ni hizmete alıyoruz. Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı ile Aile Sağlığı merkezlerinin açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada şehrimiz için önemli bir yatırım olan 3 milyar 400 milyar liralık maliyetle tamamladığımız Denizli Çevreyolu'nun 14 kilometrelik ikinci etabı ile 2 bin 640 metrelik Honaz Tüneli'ni hizmete açıyoruz. Böylece günde 30 bin aracın geçtiği Denizli şehir içi trafiğine rahat bir nefes aldırıyoruz. Bu tür yatırımlarla yolculuk sürelerinin kısalması, konforun ve güvenliğinin artması Denizli'nin sanayisine, ticaretine önemli katkılar sağlayacaktır. TOKİ'nin yaptığı Kayaköy'deki bin 173 konutu, 50 dükkanı, Tilkilik'teki 118 konutu resmen hizmete açıyoruz. 39 ayrı alt yapı yatırımının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. DSİ'nin tamamladığı Buldan Aktaş Barajı ve sulamasını, Tavas Göleti´ni ve sulamasını, Denizli içme suyu arıtma tesisi ve diğer yatırımları bugün resmen hizmete alıyoruz. Bugün altyapısı tamamlanan 7 ilçemizin doğalgazını da resmen veriyoruz. Büyükşehir belediyemizce tamamlanan Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi ile çok sayıda yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, spor tesisi ve diğer yatırımları buradan resmen hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerden ricam var. Seçim sandığı önünüze geldiğinde şöyle bir etrafa bakacaksınız, 'Durmak yok yola devam diyeceksiniz'" ifadelerini kullandı.

'KARAYOLLARI TARİHİNİN EN BÜYÜK GÜNLERDEN BİRİ'

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Denizli'ye müjdelerle geldik. Kara yolları tarihi için en büyük günlerden biri için geldik. Denizli çevre yolumuz ve Honaz tünelimiz toplam 32 kilometre uzunluğunda bugün 14 kilometresini daha açarak Honaz Tüneli'yle bugün hizmete veriyoruz. Sırf bu yapılan yol ile akaryakıttan 800 bin ton tasarruf sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 100 yılda bitirilecek hizmeti 20 yıla sığdırmış bir hükümet var. Bizim adayımız belli. Bizim adayımız 20 yıldır milletin gönlünde taht kuran Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

'ESER YERİNE BAHANE ÜRETENLERDEN OLMADIK'

Denizli'nin hem tabiatın hem tarihin hem de ecdadın bir emaneti olduğunu ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sizlere hizmet etmek için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gece gündüz çalışıyoruz. Denizli'miz turizmiyle, kültürel mirasıyla korunmuş ve Ege'de cazibe merkezimiz olmuştur. TOKİ Başkanlığı'nca Denizli'mize bugüne kadar 10 bin 815 konut kazandırdık. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesini başlattık. İnanın bu projeyi açıkladığımızda altılı masa koro halinde bu projeye karşı çıktılar. Milletimiz bize olan güvenini 5 milyonu aşkın başvuruyla gösterdi. İnşallah bu konutlarımızı da Denizli'mize, Türkiye'mize iki yıl içinde kazandıracağız. Çok şükür eser yerine bahane üretenlerden olmadık. Bizim gelecek seçim kaygımız yok. Bizim kaygımız evlatlarımıza daha iyi bir gelecek bırakma kaygısıdır" diye konuştu.

'5 YAŞTAKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 99'A ULAŞTI'

Eğitimin en fazla yatırım yapılan alanların başında geldiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuşmasında şunları söyledi:

"İnsan kaynağının niteliğini arttırmanın da en önemli enstrümanı eğitim. Bugün 1 milyon 200 bin öğretmenin olduğu bir eğitim sistemimiz var. 5 yaştaki okullaşma oranları 2000'li yıllarda yüzde 11 iken bugün yüzde 99'a ulaştı. Eğitimin önündeki tüm antidemokratik uygulamalar kaldırıldı. Türkiye tüm alanlarda yepyeni bir dil, hikaye oluşturdu. Bu hikayeyi Cumhurbaşkanımız 'Türkiye Yüzyılı' ismiyle yepyeni bir aşamaya taşıdı."

'BU PROJELER MİLLETİN İFTİHAR TABLOSUDUR'

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuşmasında, "Siyasetimizi kuru lafla değil, ürettiklerimizle yapıyoruz. Onlar hep itiraz ettiler, engel koydular. Bizler sizlerle birlikte onların yapamazsınız, başaramazsınız dedikleri her şeyi gerçekleştirdik. Yatırımda, istihdamda, sporda, her alanda bu aziz milleti dünyayla yarışacak bir seviyeye getirdik. Bu projeler bu milletin iftihar tablosudur. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliği her şehrin ihtiyacına, dinamiğine göre siyaset üretmesidir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de "Türkiye'nin bitkisel üretimi 98 milyon ton. 2022'de ne kadar oldu? 128,6 milyon ton. Yüzde 31'lik bir artış sağlandı. Bu artış kendiliğinden oldu diyebilir miyiz? Bu artış elbette verilen destekler, her daim üreticimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle oldu. Şu anda Türkiye'de 992 baraj var. Bize hizmet siyaseti yakışır, onlara da dedikodu. Yusufeli Barajı yapılırken biz 'Ben senin evini istimlak ettim barajın altında kalacak al paranı istediğin yerden konut al' demedik. TOKİ'yle birinci sınıf ev yaptık bu kardeşlerimize. Okullar, camiler, otogarlar yaptık. Yıl 2002 tüm Türkiye'deki tünel uzunluğu 50 kilometreyken, biz Yusufeli'nde 62 kilometre tünel yaptık. 110 kilometre yol yaptık. Bizim işimiz icraat, hizmet" ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Fatih Dönmez de "Denizli´mize son 19 yılda 4,83 milyar liralık enerji yatırımı yaptık. İçinde Denizli'nin de olduğu 81 ile doğalgazı götürdük. Bugün yedi ilçemizi daha doğalgaz ile buluşturuyoruz. Geriye sadece dört ilçemiz kaldı. İnşallah onları da en kısa sürede tamamlamak suretiyle doğalgazın konforundan yararlandıracağız" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Hande NAYMAN

