Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa: 97-94

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Rogkavopoulos 22, Hamilton 19, Ayberk 24, Arca 14, Harrison 8, Peterka 2, Altan Erol 8

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Starks 27, Doğuş 18, Olaseni 9, Yeboah 8, Ercan 2, Cullough 15, White 8, Can 2, Canberk 5, Kılıçarslan, Hakan

1'İNCİ PERİYOT: 19-16

İLK YARI: 37-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-48

NORMAL SÜRE: 81-81

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçında Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor'a yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, normal süresi 81-81 sona eren maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatmalar sonucunda 97-94 mağlup ederek nefes aldı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2023-01-29 15:53:17



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