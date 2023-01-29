Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Darüşşafaka Lassa: 97-94

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Musa Kazım Çetin
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Rogkavopoulos 22, Hamilton 19, Ayberk 24, Arca 14, Harrison 8, Peterka 2, Altan Erol 8
DARÜŞŞAFAKA LASSA: Starks 27, Doğuş 18, Olaseni 9, Yeboah 8, Ercan 2, Cullough 15, White 8, Can 2, Canberk 5, Kılıçarslan, Hakan
1'İNCİ PERİYOT: 19-16
İLK YARI: 37-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-48
NORMAL SÜRE: 81-81
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçında Anadolu Efes ve Aliağa Petkimspor'a yenilen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, normal süresi 81-81 sona eren maçta Darüşşafaka Lassa'yı uzatmalar sonucunda 97-94 mağlup ederek nefes aldı.
DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN
2023-01-29 15:53:17
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