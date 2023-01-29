Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)-STAT: Atatürk

HAKEMLER: Yunus Dursun, Deniz Turgut, Sezgin Çınar

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Oğuz, Hakan, Gökhan, Muhammed Özkal (Dk.38 Leo), Muhammed Gönülaçar, Djedje, Özer, Bekir, Mustafa

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet Muhammet, Ayberk (Dk.81 Çağrı), Domgjoni, Ba, Burak, Prip (Dk.62 Tabla), Gakpa (Dk.82 Fernandes), Diallo, Adem (Dk.62 Mehmet), Batuhan Kör (Dk.53 Kadir)

GOLLER: Dk.17 (P.) Mustafa (Altaş Denizlispor) Dk.27 (P.) Gakpa (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Diallo, Gakpa, Muhammet, Domgjoni (MANİSA FK) Ömer (Yedek kulübesinde), Leo (Denizlispor)

Spor Toto 1.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın 17'nci dakikasında Denizlispor, Mustafa'nın penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK, 27'nci dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Gakpa skoru eşitledi: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca birer puana razı oldu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-29 21:16:22



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