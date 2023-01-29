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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 (Yeniden)

DHA

Altaş Denizlispor - Manisa Futbol Kulübü: 1-1 (Yeniden)


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,(DHA)-STAT: Atatürk 
HAKEMLER: Yunus Dursun, Deniz Turgut, Sezgin Çınar
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Emre, Oğuz, Hakan, Gökhan, Muhammed Özkal (Dk.38 Leo), Muhammed Gönülaçar, Djedje, Özer, Bekir, Mustafa
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Samet Muhammet, Ayberk (Dk.81 Çağrı), Domgjoni, Ba, Burak, Prip (Dk.62 Tabla), Gakpa (Dk.82 Fernandes), Diallo, Adem (Dk.62 Mehmet), Batuhan Kör (Dk.53 Kadir)
GOLLER: Dk.17 (P.) Mustafa (Altaş Denizlispor) Dk.27 (P.) Gakpa (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Diallo, Gakpa, Muhammet, Domgjoni (MANİSA FK) Ömer (Yedek kulübesinde), Leo (Denizlispor)
KIRMIZI KARTLAR: Giray Bulak (Altaş Denizlispor Teknik Direktörü), Levent Eriş (Manisa FK Teknik Direktörü)
Spor Toto 1.Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, Play-Off'u hedefleyen Manisa Futbol Kulübü ile evinde 1-1 berabere kaldı. Maçın 17'nci dakikasında Denizlispor, Mustafa'nın penaltı golüyle öne geçti: 1-0. Manisa FK, 27'nci dakikada penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda topu ağlara gönderen Gakpa skoru eşitledi: 1-1.
Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca birer puana razı oldu. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-01-29 21:24:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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