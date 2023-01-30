Denizlispor'a puan yaramadı



DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altaş Denizlispor, Ege derbisinde evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalarak kritik 2 puan kaybetti. Galibiyet hasretini 3 maça çıkaran yeşil-siyahlılar, 3 puanı Ulusal Kulüp Lisansı'nı alamadığı için silindikten sonra 13 puana yükselmesine rağmen son sırada kaldı. Ligin ikinci yarısında henüz 3 puanla tanışamayan Denizlispor, üst üste Eyüpspor ve Çaykur Rizespor maçlarını kaybederken, Manisa FK karşısında da 1 puana razı oldu. Gergin geçen maçta Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak, 89'uncu dakikada hakeme itirazdan dolayı kırmızı kart gördü.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan yardımcı antrenör Hamdi Demirtaş, takımın kümede kalacağına inandığını söyledi. Dar bir kadroyla mücadele ettiklerine değinen Demirtaş, "Transfer yapamıyoruz, rotasyonumuz çok dar. Her rakip karşımıza 3 ya da 4 yeni oyuncuyla çıkıyor. Mayi ve Ömer sakatlığından dolayı forma giyemedi. Hücumda eksiklerimiz vardı. Ön bölgede çok sıkıntı yaşıyoruz. Her şeye rağmen oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Ligin sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz ve kümede kalacağız" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-01-30 11:58:32



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