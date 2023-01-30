Merkezefendi potada Play-Off yolunda



DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda aldığı üst üste 2 yenilginin ardından Denizli'de Darüşşafaka Lassa'yı uzatmada 97-94 yenerek evindeki galibiyet serisini 6 maça çıkaran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Play-Off hattına döndü.

Sezon başında kadrosuna kattığı yıldızı Max Heidegger hafta içinde 120 bin Euro bonservisle İspanya'nın Euroleague'deki iddialı temsilcisi Baskonia'ya transfer olmasına rağmen kazanmayı başaran Denizli ekibi, ligde 17 maçta 8 galibiyete ulaşarak 7'nci sıraya tırmandı.

Başantrenör Zafer Aktaş, Heidegger'in ani ayrılışına karşı aldıkları galibiyetin çok değerli olduğunu belirtti. Aktaş, "Cuma günü Heidegger'in gidişiyle karşılaştığımız durumu sindirmek, adaptasyonu sağlamak ve bir gün aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmış bir takıma karşı sahada 45 dakika boyunca canını dişine takıp oynamak gerçekten bir galibiyetten çok daha değerli. Tüm oyuncularımı ve ekibimi canı gönülden kutluyorum" dedi. Aktaş, takımın yerli yıldızları Arca ve Ayberk'i ayrıca kutlayarak A Milli Takım'da yer almaları gerektiğini söyledi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-01-30 12:00:20



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