Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 arkadaşı adliyede



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde vücudunda sigara yanıkları bulunup, yüzü ile başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Murat Aslan K.'nin (2) ölümüne ilişkin gözaltına alınan anne Güler K. (27) ile 3 arkadaşı, adliyeye sevk edildi.

Olay, 26 Ocak'ta saat 20.00 sıralarında Asmalıevler Mahallesi 6603 Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı evin önünde bir çocuğun ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen ekipler, içeri girdiklerinde Murat Aslan K. bebeğin hareketsiz yattığını gördü. Çağırılan sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ile polis ekipleri, evde detaylı inceleme yaptı. Evde bulunan 1'i 9 aylık, diğeri 5 yaşındaki 2 kardeş ise Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı.

DARBEYE BAĞLI BEYİN KANAMASI

Babası 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan cezaevinde bulunan bebeğin yapılan otopsisinde; bacaklarında sigara yanıkları, yüzünde ve başında da darp izlerine rastlandı. Bebeğin darbeye bağlı beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından çalışma başlatan polis, bebeğin ölümünün ardından evden kaçtığı belirlenen anne Güler K. ile arkadaşları Volkan Y., Atakan E. ile Yusuf Y. yakalanıp, gözaltına alındı.

DAHA ÖNCEYE AİT SİGARA YANIKLARI TESPİT EDİLDİ

Öte yandan evin duvarındaki ve Murat Aslan'ın üzerindeki kan izlerinden yola çıkılarak, uyuşturucu kullanan şüphelilerin bebeğin başını duvara çarptığının belirlendiği belirtildi. Bebeğin yumruk darbeleri sonucu dudağının patladığı, yüzünde darp sonucu morluklar oluştuğu ve kulak arkasında daha önceye ait olduğu belirlenen sigara yanıklarının tespit edildiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne ile 3 arkadaşı, bugün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-30 13:15:55



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