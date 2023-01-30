Murat bebeğin ölümünde gözaltına alınan anne ile 3 arkadaşı adliyede (2)



ANNE İLE İKİ ARKADAŞI TUTUKLANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde vücudunda sigara yanıkları bulunup, yüzü ile başına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Murat Aslan K.'nın (2) ölümüne ilişkin gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen anne Güler Kılıç (27) ile olay sırasında evde olduğu belirlenen Volkan Yılmaz, Atakan Erkoç ve Yusuf Y., savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Anne Güler Kılıç Kılıç ifadesinde işi olduğu için olaydan bir gün önce çocuklarını arkadaşı Atakan Erkoç'a emanet edip, evden çıktığını söylerken, diğer üç zanlı ise bebeğin darp sonucu ölmesiyle ilgilerinin olmadığını ileri sürdü. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince anne Güler Kılıç ile Atakan Erkoç ve Volkan Yılmaz tutuklanırken, Yusuf Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan anne ile diğer 2 kişinin uyuşturucu kullanmak, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından da arandığı belirlendi. (DHA)Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-01-30 20:49:32



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