Denizlispor Bandırma deplasmanında



DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 13 puanla son sırada yer alan Altaş Denizlispor yarın Play-Off hattında yer alan Beyçimento Bandırmaspor'un konuğu olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak. Denizlispor'da hem sakatlığı olan hem de sarı kart cezalısı konumuna düşen golcü Ömer Bandırmaspor'a karşı görev alamayacak. Geçen hafta Manisa FK maçında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Mutlak galibiyete ihtiyacımız var. Dar bir kadroya sahibiz. Ancak mazeret üretmeden işimize bakacağız" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-02-03 12:10:01



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