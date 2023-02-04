Merkezefendi zorlu deplasmanda

Instagram’da paylaşmak için en iyi 50 şehir arasında İstanbul!

İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?

Hep duyuyoruz ama bilmiyoruz: İşte ayakta su içmenin bilinmeyen zararları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon sergilediği iyi performansla Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Frutti Extra Bursaspor deplasmanında galibiyet arayacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın başlama düdüğü saat 18.00'de çalacak. Denizli temsilcisi ligde haftaya 17 maçta 8 galibiyetle Play-Off barajında yedinci sırada başlarken, Bursaspor ise 11 galibiyetle beşinci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-04 10:59:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.