Denizlispor Bandırma'ya patladı



DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi verip son sıraya demir atan Altaş Denizlispor, haftaya Play-Off hattında giren eski teknik patronu Mesut Bakkal'ın çalıştırdığı Beyçimento Bandırmaspor'u deplasmanda 4-1 yenerek patlama yaptı. İlk yarının son haftalarında 3'te 3'le umutlandıktan sonra ikinci yarının ilk 3 maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak ateş hattına iyice yerleşen, 3 puanı da Ulusal Kulüp Lisansı alamadığı için silinen yeşil-beyazlılar Bandırmaspor galibiyetiyle yeniden umutlarını yeşertti. Puanını tekrar 16'ya çıkarıp kurtuluş ateşini yakan Denizlispor'un teknik direktörü Girey Bulak, geçen hafta Manisa FK maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle takımını kenardan yönetemedi.

Yardımcı Antrenör Hamdi Demirtaş ise çok kıymetli bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Bandırma'da Ömer Şişmanoğlu ve Mayi gibi etkili oyuncularından da yararlanamayan Denizlispor'da pozitif futbol ortaya koyduklarını ifade eden Demirtaş, "Biz bu maçta oyunu kanatlara yaydık. Duran toplardan da çok iyi yararlandık. Attığımız kadar da gol kaçırdık. Sonuç itibariyle çok zorlu ve sıkıntılı bir yerden galip ayrıldık. Bizim için bu 3 puan çok yahati önem taşıyordu. Önümüzdeki maçları da akazanıp mutlaka seri yakalamalıyız. Bunu başarabilecek gücümüz var" yorumunu yaptı. Bu sezon 5'inci galibiyetini alan Denizli önümüzdeki hafta Sakaryaspor'u konuk edecek.

MESUT BAKKAL İSTİFA ETTİ

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, eski takımı Denizlispor önündeki farklı mağlubiyetin ardından istifa etti. Geçen sezon küme düşmekten kurtardığı Denizlispor'un dümeninde bu sezonun ilk haftalarında da yer alan Bakkal'ın Bandırmaspor macerası 9 maç sürdü. Denizlispor'u geçen yıl ligde tutmayı başaran deneyimli teknik adam, bu sezon ise Denizlispor'la 11 maça çıktı.

Ancak, Bakkal'ın çalıştırdığı yeşil-siyahlılar 11 müsabakada hiç galibiyet alamazken, 2 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. Ardından Denizlispor'la yolları ayıran Mesut Bakkal, üst sıralarda yer alan Bandırmaspor'un başına geçti. Geçen hafta önce Göztepe'ye ardından da dün Denizlispor'a yenilen Bandırmaspor'da Mesut Bakkal görevini bıraktı. Eski takımına karşı alınan yenilgi sonrası Bakkal'ın istifa etmesi ilginç bir tesadüf olarak yorumlandı.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-05 12:31:24



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