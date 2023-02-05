Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 35 yaralı (6)

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ANNEKIZ CENAZEDEN DÖNÜYORMUŞ; OĞULLAR OTOBÜSTE YER BULAMAMIŞ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Diyarbakır'dan Bodrum'a giden Star Diyarbakır seyahat firmasına ait 34 SD 7721 plakalı yolcu otobüsünün devrildiği kazada kızı Sultan Nur Özay (13) ile hayatını kaybeden Seval Özay'ın (41) Adana'da ölen teyzesinin cenazesinden döndükleri ortaya çıktı. Seval Özay'ın cenazeye 2 oğlu ve kızı Sultan Nur Özay ile katıldığı, Denizli'ye dönmek için aynı otobüste yer bulamayınca 2 oğlunu başka bir otobüse bindirdiği öğrenildi. Öte yandan Seval Özay'ın polis memuru eşi Saim Özay'ı ise geçen yıl Covid-19 nedeniyle kaybettiği belirtildi.Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-02-05 17:55:24



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