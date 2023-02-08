Denizlispor'un otobüsü deprem bölgesinde

DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altaş Denizlispor'da 10 ilimizde yaşanan deprem felaketi sonrası Denizli'den toplanan ilk etap yardımları ulaştırmak için yola çıkan kulüp otobüsü bölgeye ulaştı. Yeşil-siyahlıların otobüsü, deprem bölgesinde yardımları ihtiyaç sahibi depremzedelere ulaştırdıktan sonra depremden etkilenen vatandaşları şehre getirmek üzere tekrar Denizli'ye yola çıktı. Denizlispor'da kulüp ve taraftarların deprem bölgesine yardım seferberliği de sürüyor.
DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-02-08 12:32:26
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