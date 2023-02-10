Merkezefendi'den guard takviyesi

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DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon Play-Off'a kalma yarışı veren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, THY Euroleague ekibi Baskonia'ya imza atan Max Heidegger'in yerine Xavier Rathan-Mayes'i kadrosuna kattı. 29 yaşında, 1.93 boyundaki Kanadalı oyun kurucu, bu sezon daha önce Avustralya'nın Melbourne United takımında forma giydi. Kariyerinde 2017-2018 sezonunda NBA'de Memphis Grizzlies formasıyla kısa süreli kontratla 5 maça çıkan Mayes, Avrupa'da AEK, Bnei Herzliya, CSU Sibiu gibi ekiplerde oynadı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-10 11:14:13



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