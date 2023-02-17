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Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü çalışıyor

DHA

Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü çalışıyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto Süper Lig hakemlerinden Ümit Öztürk, depremden bu yana gönüllü olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yönelik yürüttüğü yardım çalışmalarında görev alıyor. Öztürk, "Depremde maddi yaralardan ziyade manevi yıkımlar daha ağır. Birlikte tek yürek olup, hepsinin üstesinden geleceğiz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Denizli'den de bölgeye 300'den fazla yardım TIR'ı gönderildi. Bölgede evleri yıkılan çok sayıda kişi AFAD koordinesinde Denizli'ye getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları başta olmak üzere oteller ve apart dairelere yerleştirildi. Bu kapsamda Denizli'ye depremden etkilenen yaklaşık 10 bin kişi getirildi. Depremde evlerini kaybeden, canlarını ise güçlükle kurtaran depremzedelerin kıyafet ihtiyacının giderilmesi için Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde giysi mağazası oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan kışlık kıyafetler, gönüllüler tarafından bedenlerine göre ayrılıp, mağazaya taşınıyor. Merkeze gelen depremzedeler mağazaya girerek ihtiyacı olan mont, kazak, çorap, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor. Mağazada bir günde yaklaşık bin kişinin kıyafet ihtiyacı gideriliyor.
'MADDİ YARALARDAN ZİYADE MANEVİ YIKIMLAR DAHA AĞIR'
Mağazada çalışan gönüllülerden Süper Toto Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk de depremden bu yana yardım çalışmalarını katılarak TIR'lara yardım malzemesi yükledi. Ardından ise oluşturulan mağazada gönüllü olarak çalışarak depremzedelerin yaralarının sarılmasına yardımcı oluyor. Mağazada gece gündüz demeden kolileri taşıyıp, kıyafetlerin ayrılmasına yardımcı olan hakem Ümit Öztürk, depremzedelere de moral vermeye çalışıyor.
En son depremden 4 gün önce 2 Şubat'ta Konyaspor-İstanbulspor maçını yöneten hakem Öztürk, "Bu maçtan 4 gün sonra deprem oldu. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Bu yaralar nasıl kapanacak bilmiyorum ama bir şekilde hep beraber tek yürek olup birlikte çalışarak bunun üstesinden geleceğiz. Maddi yaralardan ziyade manevi yıkımlar daha ağır. Birlikte bunun da üstesinden geleceğiz. Depremde hakem arkadaşlarımızı da aileleriyle kaybettik. Aday hakemler var. Evlerini yıkılanlar var. Bizim için de kolay değil. Hepimizin kaybı var. 13 milyon nüfus etkilendi. Herkesin bir yakını depremde hayatını kaybetti. Haberi aldığımızdan bu yana depremzedelere yardım etmeye çalışıyoruz. Sembolik olarak buradayım. Herkes burada mesai kavramı gözetmeden depremzedeler için gönüllü olarak çalışıyor. Buraya başka hakem arkadaşlarımız da geliyor. Yardımcım Osman Gökhan Bilir ile sürekli buradayız. Burada sen ben yok, biz varız. İnanılmaz bir ekip, gönüllü ordusu var. Burada yeni kıyafetleri bedenlerine göre ayırıyoruz. Daha sonra mağazaya aktarıyoruz. Depremzedelere seçtikleri ürünleri veriyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-02-17 14:41:24

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