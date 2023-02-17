Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama, 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama, 3 gözaltı

DHA

Depremzedeleri satılık konteyner ilanıyla dolandırıcılığa 3 tutuklama, 3 gözaltı


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de internet sitelerinde satılık konteyner ilanı verip depremzedeleri dolandırdığı tespit edilen Emrah Çetin (43), Özkan Yılmaz (35) ve Zeynep Arzıman (36) tutuklandı. Soruşturmada 1'i kadın, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay'da evi yıkılan depremzede, polise başvurup internetten konteyner almak isterken dolandırıldığını söyledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin Denizli'de olduğu belirlendi. Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 15 Şubat'ta düzenlediği operasyonda, Emrah Çetin, Özkan Yılmaz ve Zeynep Arzıman´ı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
MAĞDUR SAYISI 3'E ÇIKTI
Şüphelilerin internet sitesinde verdikleri ilanla kendilerine ulaşan depremzedelerden 50 bin lira olan konteyner ücretinin yarısını alıp, konteyneri TIR'la gönderdiklerini söyledikleri ortaya çıktı. Bu yöntemle dolandırılan mağdur depremzede sayısının ise 3'e çıktığı öğrenildi.
Öte yandan, ihbar üzerine, depremzedeleri aynı yöntemle dolandırdığı belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli daha Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan Bekir O., Keziban S. ve Halit S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-02-17 16:10:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) SÜPER LİG HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK, DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAK İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SÜPER LİG HAKEMİ ÜMİT ÖZTÜRK, ...
(Görüntülü) SATILIK KONTEYNER İLANIYLA DEPREMZEDELERİ DOLANDIRICILIĞA 3 TUTUKLAMA, 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SATILIK KONTEYNER İLANIYLA DEPREMZEDELERİ ...
Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 6 kişiden 3'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte konteyner ilanıyla depremzedeleri dolandıran 6 ...
Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, depremzedelerin yaralarını sarmak için gönüllü çalışıyor
YEREL HABERLER Süper Lig hakemi Ümit Öztürk, depremzedelerin ...
İzmir ve çevre illerdeki yurt ve tesislerde çok sayıda depremzede ağırlanıyor
YEREL HABERLER İzmir ve çevre illerdeki yurt ve tesislerde çok ...
(Görüntülü)DEPREME DAYANIKSIZ OLAN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TAŞINIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREME DAYANIKSIZ OLAN DENİZLİ İL EMNİYET ...
(Görüntülü) AV SIRASINDA ARKADAŞINI DOMUZ SANIP, VURDUĞU ORTAYA ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AV SIRASINDA ARKADAŞINI DOMUZ SANIP, ...
Av sırasında arkadaşını domuz sanıp, vurduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Av sırasında arkadaşını domuz sanıp, vurduğu ortaya ...
GÜNCELLEME - Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan kişi öldü, arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan ...
Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan kişi öldü, arkadaşı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli'de av sırasında tüfekle vurulan kişi öldü, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.