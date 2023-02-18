Denizlispor sahaya indi

DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor çalışmalarına tekrar başladı. Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından liglere verilen ara sonrası 5 gün izin yapan Denizlisporlu oyuncular ve teknik ekip sahaya indi.
Önce toplantı gerçekleştiren takım daha sonra hazırlıklarını sürdürdü. Yeşil-siyahlılarda sakat oyuncular Kevin Mayi ve Ömer de verilen arada iyileşip takıma dahil oldu. Teknik direktör Giray Bulak, ülke olarak çok zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, "Milletimizin başı sağolsun. Hepimiz çok üzgünüz" dedi.
Yeşil-siyahlılar, 22 Şubat Çarşamba günü kulüp tesislerinde Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup'ta mücadele eden Sarayköyspor ile hazırlık maçı yapacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-02-18 11:22:09
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