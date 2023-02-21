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Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede Barancan'a sürpriz ziyaret

DHA

Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede Barancan'a sürpriz ziyaret


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)HATAY'da enkazdan yaralı kurtulup, Denizli'de ailesiyle bile yurda yerleştirilen koyu Beşiktaş taraftarı Barancan Turunç'u (16), Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri ziyaret edip, sürpriz yaptı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile de görüntülü konuşan Turunç, enkazda bile tek derdinin Beşiktaş olduğunu, maçları izleyemeyeceği için üzüldüğünü söyledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Adnan Turunç ile eşi Gülcan (47) ve çocukları Selen (24) ile Barancan Turunç'un oturduğu 4 katlı bina yıkıldı. 1'inci katta oturan aile, enkaz altında kaldı. Cep telefonu feneriyle çıkış arayan aile, bir delik fark edince elleri ile burayı genişletti. 4 kişilik aile, 4 saat sonra kendi imkanları ile enkazdan kurtuldu. Bir köye sığınıp, ardından AFAD koordinesinde Denizli'ye getirilen aile, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Enkaz altında dahi Beşiktaş maçlarını izleyemeyeceğini düşünüp, üzülen lise öğrencisi Barancan Turunç'u, Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever ile yönetim kurulu üyeleri Avukat Ozan Orpak, Yavuz Cinkaya ve Samet Baştürkmen ziyaret etti. Barancan Turunç, enkazda bile tek derdinin Beşiktaş olduğunu, maçları izleyemeyeceği için üzüldüğünü söyledi.
BAŞKAN ÇEBİ'DEN MAÇ SÖZÜ
Dernek Başkanı Sever ile yönetim kurulu üyeleri, enkaz altında telefonları kalan Barancan ile ablasına 1'er cep telefonu ile Beşiktaş forması hediye etti. Baranca Turunç, daha sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile telefonla görüntülü konuştu. Çebi, genç taraftara Beşiktaş maçlarına götürme sözü verdi. Eski Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin de Barancan Tunç ile görüntülü konuşup, moral verdi.
Denizli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Bora Sever, amaçlarının depremzedelere moral vermek olduğunu belirterek, "Beşiktaşlılar olarak kardeşimiz Barancan'ın enkaz altındayken bile Beşiktaş'ı düşündüğü duyduk. Dernek olarak Barancan ve ablasının telefon ihtiyacını giderdik. Bu zor zamanlarımızda biz de depremzedelere destek olmak istedik. Başkanımız da genç taraftarımızı maçlara davet etti. Yaraları iyileştikten sonra maçlara götüreceğiz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-02-21 11:02:10

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