Denizlispor'dan gollü prova

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından sezona verilen arada TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Efeler 09 SFK'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelen Spor Toto 1'nci Lig takımı Altaş Denizlispor, sahadan 5-3 galip ayrıldı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK Kulüp Başkanı Eymen Atay ve iki kulübün yöneticileri birlikte izledi.
Karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sahaya Abdülkadir Berkant, Mehmet Eren, Erdal, Alaattin, Samet Emre, Asım, Emre Sağlık, Okan, Deniz, Bekir Turaç ilk 11'iyle çıkan Denizlispor'da golleri Bekir Turaç, Okan, Emre Ak, Deniz ve Oğuzhan kaydetti. Teknik direktör Giray Bulak, lig başlayana kadar eksikleri gidereceklerini ve takımının gösterdiği performanstan umutlu olduğunu söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-02-21 11:10:23
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