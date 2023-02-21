Denizlispor'dan gollü prova

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'dan gollü prova

DHA

Denizlispor'dan gollü prova


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen depremlerin ardından sezona verilen arada TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekibi Efeler 09 SFK'yla hazırlık maçında karşı karşıya gelen Spor Toto 1'nci Lig takımı Altaş Denizlispor, sahadan 5-3 galip ayrıldı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Altaş Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK Kulüp Başkanı Eymen Atay ve iki kulübün yöneticileri birlikte izledi.
Karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Sahaya Abdülkadir Berkant, Mehmet Eren, Erdal, Alaattin, Samet Emre, Asım, Emre Sağlık, Okan, Deniz, Bekir Turaç ilk 11'iyle çıkan Denizlispor'da golleri Bekir Turaç, Okan, Emre Ak, Deniz ve Oğuzhan kaydetti. Teknik direktör Giray Bulak, lig başlayana kadar eksikleri gidereceklerini ve takımının gösterdiği performanstan umutlu olduğunu söyledi. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-02-21 11:10:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)DEPREMZEDE BARANCAN İLE ABLASINA CEP TELEFONU VE BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE BARANCAN İLE ABLASINA CEP ...
Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede Barancan'a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede ...
Denizli'deki depremzede aileye "Beşiktaş" morali
YEREL HABERLER Denizli'deki depremzede aileye "Beşiktaş" morali
Denizli'de esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Denizli'de esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı
(Görüntülü) ENKAZ ALTINDA KALAN 4 KİŞİLİK AİLE, TIRNAKLARIYLA KAZIDIKLARI DELİKTEN SAĞ ÇIKTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ENKAZ ALTINDA KALAN 4 KİŞİLİK AİLE, ...
Enkaz altında kalan 4 kişilik aile, tırnaklarıyla kazıdıkları delikten sağ çıktı
YEREL HABERLER Enkaz altında kalan 4 kişilik aile, tırnaklarıyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.