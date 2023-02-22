Denizlispor'da Ömer iyileşti

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da golcü Ömer Şişmanoğlu tamamen iyileşti. Yaşadığı sakatlıkların ardından son 3 maçtır takımdan ayrı kalan deneyimli oyuncunun çalışmalara başladığı ve deprem felaketi nedeniyle liglere verilen arada tedavisinin bittiği ifade edildi. Oyuncunun 1 aylık aranın ardından 5 Mart'ta iç sahada oynanacak Sakaryaspor maçında sahadaki yerini alacağı belirtildi.
Teknik direktör Giray Bulak ise hazırlıkların sürdüğü bilgisini verip, "Ülke olarak depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Aranın ardından lige dönecek ve çok kritik maçlara çıkacağız. Amacımız seriyi sürdürüp, bir an önce düşme hattından çıkmak" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-02-22 11:35:30
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