Denizlispor Teknik Direktörü Bulak: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor Teknik Direktörü Bulak: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

DHA

Denizlispor Teknik Direktörü Bulak: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, oynadıkları hazırlık maçlarıyla oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Ligde son 2 maçımızdan çok önemli 4 puan çıkardık. Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sebebiyle lige verilen arayı hem antrenman hem de hazırlık maçlarıyla en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan yeşil-siyahlı ekipte Giray Bulak, 5 Mart'a ertelenen iç sahadaki Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Oynadıkları hazırlık maçlarında skorun önemli olmadığını, özellikle genç oyuncuların takıma katkısı ve oyun planlarının sahaya yansımasının hedeflendiğini kaydeden Bulak, "Hazırlık maçı oynadığımız takımların yönetim, teknik heyet ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Onları misafir etmekten mutluyuz. Mücadele ettikleri liglerde kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için hazırlık maçları, eksiklerimizi görerek bunları telafi etme, maç eksiği olan oyuncularımızın son durumunu görme ve genç oyuncularımızı oyun planımıza dahil etme açısından önemli. Transfer tahtamızın kapalı olması dolayısıyla transfer yapamıyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz" diye konuştu.
"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"
Ligde oynadıkları son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını ifade eden Bulak, "Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız için bu çıkışı sürdürmek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Sakaryaspor maçında da taraftarlarımızı yine yanımızda görmek ve onlara galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
Yaşanan depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bulak, "Yaraları hep birlikte saracağız. Başta depremden etkilenen illerde yaşayanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-02-23 11:26:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran 3 ...
Denizlispor'da Ömer iyileşti
YEREL HABERLER Denizlispor'da Ömer iyileşti
Denizlispor'dan gollü prova
YEREL HABERLER Denizlispor'dan gollü prova
(Görüntülü)DEPREMZEDE BARANCAN İLE ABLASINA CEP TELEFONU VE BEŞİKTAŞ FORMASI HEDİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDE BARANCAN İLE ABLASINA CEP ...
Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede Barancan'a sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Beşiktaşlılar Derneği'nden koyu Beşiktaşlı depremzede ...
Denizli'deki depremzede aileye "Beşiktaş" morali
YEREL HABERLER Denizli'deki depremzede aileye "Beşiktaş" morali

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.