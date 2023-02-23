Denizlispor Teknik Direktörü Bulak: Çıkışımızı sürdürmek istiyoruz



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak, oynadıkları hazırlık maçlarıyla oyuncuların son durumunu görme fırsatı bulduklarını belirterek, "Ligde son 2 maçımızdan çok önemli 4 puan çıkardık. Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sebebiyle lige verilen arayı hem antrenman hem de hazırlık maçlarıyla en iyi şekilde değerlendirmeye çalışan yeşil-siyahlı ekipte Giray Bulak, 5 Mart'a ertelenen iç sahadaki Sakaryaspor maçına en hazır şekilde çıkmak için yoğun bir tempoda çalıştıklarını söyledi. Oynadıkları hazırlık maçlarında skorun önemli olmadığını, özellikle genç oyuncuların takıma katkısı ve oyun planlarının sahaya yansımasının hedeflendiğini kaydeden Bulak, "Hazırlık maçı oynadığımız takımların yönetim, teknik heyet ve oyuncularına teşekkür ediyorum. Onları misafir etmekten mutluyuz. Mücadele ettikleri liglerde kendilerine başarılar diliyorum. Bizim için hazırlık maçları, eksiklerimizi görerek bunları telafi etme, maç eksiği olan oyuncularımızın son durumunu görme ve genç oyuncularımızı oyun planımıza dahil etme açısından önemli. Transfer tahtamızın kapalı olması dolayısıyla transfer yapamıyoruz. Mevcut kadromuzu en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Hazır durumda olan oyuncumuz ne kadar çok olursa, rotasyon yapma imkanımız da o derece artar. Ben tüm oyuncularımın çalışmasından ve takıma katkı sağlama çabasından memnunum. Elbette eksiklerimiz var. Bunları çok çalışarak minimuma indireceğiz" diye konuştu.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Ligde oynadıkları son 2 maçtan 4 puan çıkardıklarını ifade eden Bulak, "Alt sıralardan bir an önce kurtulmamız için bu çıkışı sürdürmek zorundayız. Özellikle iç saha maçlarında taraftarlarımızın desteği bize güç veriyor. Sakaryaspor maçında da taraftarlarımızı yine yanımızda görmek ve onlara galibiyet sevinci yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan depremler sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bulak, "Yaraları hep birlikte saracağız. Başta depremden etkilenen illerde yaşayanlar olmak üzere tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-02-23 11:26:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.