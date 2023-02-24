Kayınvalidesini öldürüp, 1'i kendinin, 2 çocuğu yaraladı; duruşmada 'Mağdurum' dedi



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Aydın Adlım'daki (48) çocuklarını almak için gittiği kayınpederinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sultan Duran'ı (59) öldüren, kendi oğlu Atalay Adlım (2) ve akrabası Ahmet Duran'ı (14) ise yaralayan Aydın Adlım, ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşmasında mağdur olduğunu söyledi. Aldım, "Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım. Çocuklarımı ve eşimi almaya gelmiştim. 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum" dedi.

Honaz'da yaşayan 9 çocuk annesi Zeynep Adlım (38), 8 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle gündelik işlerde çalışan eşi Aydın Adlım'dan ayrıldı. Zeynep Adlım, çocuklarını alıp, Kocabaş Mahallesi'ndeki baba evine döndü. Aydın Adlım, 5 Ağustos 2021 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi ve çocuklarının eve dönmesi amacıyla konuşmak için kayınpederinin evine gitti. Burada Adlım ile kayınvalidesi Sultan Duran arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Adlım, otomobilindeki av tüfeğini alıp, kayınvalidesi Duran'a, 3 el ateş etti. Ardından da tüfeğini kendi oğlu Derviş Adlım'a (15) doğrultup, ateşledi. Ancak, saçmalar Derviş Adlım'a değil, yanındaki kardeşi Atalay Adlım ve akrabalarının oğlu Ahmet Duran'a isabet etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Sultan Duran kurtarılamadı, 2 çocuk ise tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaçan Aydın Adlım ise jandarma tarafından yakalanıp, tutuklandı.

Adlım hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın, dün görülen 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Aydın Adlım, öldürülen Sultan Duran'ın eşi Derviş Duran (64) ve avukatlar katıldı.

Duruşmada mağdur ve şikayetçi avukatları, çocuklara yönelik saldırıda kasıt olmadığı yönündeki bilirkişi raporuna itiraz etti. Avukatlar, sanığın kasıtlı ve tamamen bilinçli şekilde silahı ateşlediğini savundu. Eşi öldürülen Derviş Duran, mahkemede sanık Adlım'a en ağır cezanın verilmesini istedi.

Duruşmada ifadesine başvurulan sanık Aydın Adlım ise mağdur olduğunu söyleyerek, "Olay yerine tasarlayarak gelmedim. Etki altında kaldım. Çocuklarımı ve eşimi almaya gelmiştim. Ben mağdurum, 9 çocuğumu 18 aydır görmüyorum" diyerek, kendini savunup, tahliyesini istedi.

Avukatı da müvekkilinin suçu ağır tahrik altında işlendiğini belirtip, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve olay sırasında yaralanan Derviş Adlım'ın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

'TASARLAYARAK VE KASTEN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYORUZ'

Duruşmanın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Yağmur Yalçın, olay sırasında yaralanan çocuklara yönelik de kasıt olduğunu belirtip, "Çocukların doğrudan kasten öldürülmeye yönelik ateş edilip, edilmediğine ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ettik. Derviş Adlım'ın ifadesi bu konuya açıklık getirecek. Ulaşılamaz ise savcılar mütalaa hazırlayacaktır. Tasarlayarak ve planlanarak oraya gelindiği ve kasten öldürdüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Olay günü yaşananları anlatan Derviş Duran da "Olay sırasında çalışıyordum. Akşam eve geldiğimde olay olmuştu. Kızımla tartışmış, o da bize geldi. Biz de evlatlarımıza, torunlarımıza kol kanat açtık. Damadım daha önce eve gelip, 3 çocuğunu alıp gitti. Sonra gelip, diğer 3 çocuğunu da aldı. Çocukları aç bırakmış. Torunlar döndüklerinde 'Bizi gönderme, açlıktan ölüyoruz' dediler. Bu nedenle eşim göndermek istemiyor. O da çocukları bırakıp gidiyor. Bir dahaki sefere planlayarak gelmiş. En ağır şekilde cezalandırılsın istiyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2023-02-24 13:15:22



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