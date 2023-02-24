Lise öğrencisi, tartıştığı babasını tüfekle öldürdü (2)

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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TUTUKLADI

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, babası Hakan Gümüş´ü pompalı tüfekle ateş edip, başından vurarak öldüren lise öğrencisi K.G., Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısına ifade veren G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-02-24 22:31:54



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