Denizlispor'da Erdal şoku

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DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da sakatlık şoku yaşandı. Deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen arayı değerlendirmek için Efeler 09 Spor'la hazırlık maçı oynayan yeşil-siyahlılarda Erdal, sol ayağına darbe aldı. Acılar içinde yerde kalan 29 yaşındaki defans oyuncusunun sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrollerde Erdal'ın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Tecrübeli oyuncu ligde bu sezon 12 maçta görev almıştı. Düşme hattından kurtulmaya çalışan Denizlispor, lige verilen aranın ardından ilk maçını 5 Mart Pazartesi akşamı evinde Sakaryaspor'la oynayacak.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-25 11:06:01



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