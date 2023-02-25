Merkezefendi'nin yıldızı Sırbistan'ı yıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in Yunan yıldızı Nikos Rogkavopoulos, ülkesinin milli takımıyla Sırbistan maçında galibiyetin mimarı oldu.

2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Yunanistan, evinde güçlü rakibi Sırbistan'ı uzatmada 9792 yenerken, Rogkavopoulos, 7'de 5 üçlükle attığı 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu.

DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-25 12:18:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.