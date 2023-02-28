Denizlispor bilet gelirlerini depremzedelere bağışlayacak



DENİZLİ, (DHA) Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketleri nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazar günü evinde Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, tribün gelirlerinin depremzedelere bağışlayacaklarını açıkladı. Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını kaydeden Mehmet Uz, "11 ilimizde büyük yıkıma yol açan, binlerce insanımızı kaybettiğimiz, on binlerce insanımızın yaralandığı asrın afetinin yaralarının sarılması için tüm Türkiye tek yumruk oldu. İlk depremden 12 saat sonra taraftarlarımızın da desteğiyle toplanan ilk yardımları kulüp otobüsümüzle depremin etkilediği illerden Malatya'ya gönderdik. Yardımların teslim edilmesinin ardından 50 depremzedeyi otobüsümüzle tahliye ederek Denizli'ye getirdik" dedi.

Depremzedelere yardımların devamının önemli olduğunu kaydeden Mehmet Uz, "5 Mart Pazar günü oynayacağımız Sakaryaspor maçında tüm geliri, kuruşuna dokunmadan depremzedelere gönderme kararı aldık. Tek ses, tek yürek olarak yaraları birlikte sarma konusunda Altaş Denizlispor kulübü olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Hem takımımız hem depremzedelerimiz için bir ve beraber olma günü. Taraftarlarımızdan bu zor günlerde bir isteğimiz var. Sakaryaspor maçı öncesi Passolig'i olmayanların Passolig almasını, bunun yanı sıra tüm taraftarlarımızın maça gelerek tribünleri doldurmasını istiyoruz. Bandırmaspor deplasmanında aldığımız galibiyetle çıkışa geçen takımımızı desteklemeye devam etmesini istediğimiz vefakar taraftarlarımız, yardım kampanyasına da destek vermiş olacak" diye konuştu.

"UNUTULMAYACAK BİR MAÇ OLACAK"

Taraftarların kendilerini yalnız bırakmayacağına inandığını belirten Başkan Uz, "Depremin meydana gelmesinden saatler sonra işlerini güçlerini bırakarak yardım için organize olan ve daha ilk günden depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışan taraftarlarımızın Sakaryaspor maçında hem takımımızı hem de depremzedeleri yalnız bırakmayacağına inanıyorum. İnşallah Sakaryaspor maçı bizim için hem çıkışımızı sürdürmek hem de deprem yaralarını bir nebze de sarmak için unutulmayacak bir maç olacak. Tüm taraftarlarımızı tribünleri doldurmaya ve üzerimize düşeni birlik beraberlik içerisinde yapmaya davet ediyorum. Gün, dayanışma ve yaralarımızı sarma günü" ifadelerini kullandı.

Maçta biletler 25 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satılacak.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-02-28 11:57:09



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