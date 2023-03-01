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Depremzede Yaren ile Ömer'e doğum günü sürprizi

DHA

Depremzede Yaren ile Ömer'e doğum günü sürprizi


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası aileleriyle Denizli'ye gelen Yaren Karateke (8) ve Ömer Selim Taş'a (6), kaldıkları yurtta sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki evleri depremde yıkılan Yaren Karateke ve Ömer Selim Taş, aileleriyle birlikte geldikleri Denizli'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Yaren ile Ömer'in doğum gününün öğrenilmesinin ardından yurtta sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinin de eşlik ettiği kutlamada çocuklar, keyifli vakit geçirdi.
Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, KYK yurtlarında kalan yaklaşık 3 bin depremzedenin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Bugün de bu güzel çocuklarımızın doğum günüydü. Burada her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi güzel yavrularımızın doğum gününü hep birlikte kutladık. Milletçe birlik, beraberlik içerisinde tüm acıları sarmaya devam ediyoruz. Yurdumuzda ekibimiz ile birlikte Türkiye'nin tek yürek olduğunu bir kez daha ortaya koyduk" dedi. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-01 15:21:07

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