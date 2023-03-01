Beton mikserinin çarptığı yaşlı kadın, doğum gününde can verdi

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, beton mikserinin çaptığı Hacer Türk (69), doğum gününde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarında meydana geldi. Bilge Aytaç Özer, 20 BKB 83 plakalı beton mikseriyle ara sokaktan bulvara döndüğü sırada yan Hacer Türk'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hacer Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz kadının cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Sürücü Özer ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, Hacer Türk'ün doğum günü olan 1 Mart'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-01 21:11:52



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