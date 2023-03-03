Merkezefendi'den yeni start

DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 18 maçta 8 galibiyetle Play-Off hattında bulunan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deprem felaketleri nedeniyle sezona verilen ara sonrası ilk maçını yarın evinde Bahçeşehir Koleji'yle oynayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Merkezefendi'de Kanadalı guard Xavier Rathan-Mayes ilk kez bu maçta forma giyecek. Deprem bölgesi için kitap kampanyası başlatan Denizli temsilcisi, salona gelecek taraftarlardan beraberlerinde kitap getirmelerini istedi. Toplanacak kitaplar Adıyaman´da kurulan Çadırkent´deki depremzede ailelere ulaştırılıp ayrıca gerekli olan diğer şehirlere de gönderilecek.
DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-03 11:43:36
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