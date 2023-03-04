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Denizlispor'dan 3 genç takviyesi

DHA

Denizlispor'dan 3 genç takviyesi


DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, altyapısından yetişen 3 futbolcu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen Samet Emre Gündüz ile 3.5 yıllık, Emre Çirkin ve Şerefhan Sağlık ile 4.5'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladık. Üç oyuncumuza hoşgeldin diyor, yeşil siyah formamız altında başarılar diliyoruz" denildi. 
RAKİP SAKARYASPOR
Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'u 4-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Denizlispor yarın sahasında Play-Off mücadelesi veren Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Karşılaşmanın stat gelirleri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak. Maçın biletleri loca önü 100, VIP tribün 50, B-D üst 40, A-E alt 35, A-E alt 30, maraton-açık 25 ve misafir seyirci 30 TL´den satışa çıktı. Denizlispor'da sakatlıkları süren Mayi, Oğuz ve Gökhan maçta görev alamayacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2023-03-04 11:21:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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