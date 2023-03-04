Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket - Bahçeşehir Koleji: 80-76

Enkazdan 84'üncü saatte kurtarılmıştı! "Okula gidemedim, tatil oldu mu?"

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Burak Yılmaz

YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Rogkavopoulos 15, Maye 14, Harrison 15, Hamilton 15, Ayberk, Gielo 10, Arca 5, Doğan 3, Altan, Gökhan 2

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Blazic 14, Boutsiele 18, Smith 3, Yunus 13, Morgan 7, Hall, Berkay 6, Yiğit 10, Hadi 1, Muhammed 4, Oğuz

1. PERİYOT: 18-20

DEVRE:46-38

3. PERİYOT: 61-59

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Bahçeşehir Koleji'ni yenerek çıkışa geçti: 80-76. Konuk Bahçeşehir Koleji maçın ilk çeyreğini 20-18 önde tamamlarken, ikinci çeyrekte toparlanan Merekzefendi devre arasına 46-38 üstün girdi. Ev sahibi ekip üçüncü periyodu da 61-59 önde bitirdi. Son bölümde de rakibine geçit vermeyen Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, salondan 4 sayı farkla galip ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ

2023-03-04 17:43:36



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