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Merkezefendi'den kritik galibiyet

DHA

Merkezefendi'den kritik galibiyet


DENİZLİ, (DHA)- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, sezona yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle verilen aradan sonraki ilk maçta en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ni 80-76 yenmeyi başardı. Evinde üst üste 7'nci galibiyetini alarak play-off hattındaki yerini sağlamlaştıran Denizli temsilcisinde yeni transfer Rathan-Mayes ilk maçında 17 sayı, 5 ribaund, 6 asistle oynayıp yıldızlaştı. Antrenör Zafer Aktaş, Bahçeşehir galibiyetininin ardından, "Bence maçı konuşmayı sonraya bırakalım. Basketbolu da konuşacağımız günler inşallah gelecek. Öncelikle ülkemizin geçirdiği zor günlerde hepimiz üzgünüz" dedi. Aktaş, "İşimizi yapmaya devam ediyoruz ama depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum, vefat edenlere baş sağlığı diliyorum. Basketbolu kazanmak için oynuyoruz, sonuçta bu bizim işimiz ama hala o duyguyu, düşünceyi taşıyoruz. Çok çekişmeli bir maç oldu. Karşı rakibimiz de çok iyi bir ekip, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde de son 16´da oynayan bir ekip ama biz kendi sahamızda kazanmaya devam ettiğimiz için bunun olumlu olduğunu düşünüyorum. Mutluyum diyemiyorum. Umarım en kısa sürede yaralarımızı sarar, eski günlere döner ve kazandığımızda mutlu oluruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-05 13:07:05

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