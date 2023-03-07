Denizlispor önemli deplasmanda

DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak pazar günü evinde Sakaryaspor'a 1-0 kaybederek kümede kalma yolunda avantaj kaybeden Altaş Denizlispor, yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ankara Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Mehmet Türkmen görev alacak. Denizlispor'da kart cezalıları Djedje ve Hakan, Başkent'te görev alamayacak. Sıralamada 16 puanla 18'inci basamakta yer alan Denizlispor'un teknik direktörü Giray Bulak, kendileri gibi aynı puanla düşme hattındaki Gençlerbirliği ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Alt sıraları çok yakından ilgilendiren bir müsabaka oynayacağız. Rakibimizle aynı puandayız. Kazanıp dönersek önemli bir avantaj elde ederiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-07 11:07:26
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