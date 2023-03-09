Denizlispor puandan memnun 



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Gençlerbirliği ile deplasmanda golsüz berabere kalan Altaş Denizlispor kazanılan 1 puandan memnun kaldı. Başkan Mehmet Uz, maçın ardından yaptığı değerlendirmede alınan her puanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı. Ankara'dan yenilmeden dönmenen kendileri için moral verici ve değerli olduğunu söyleyen Uz, "Bu puanın ne kadar kıymetli olduğunu önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayacağız" dedi.Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle Yeni Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekildiğini, bunun da özellikle düşme hattındaki hesapları değiştirdiğini belirten Mehmet Uz, "Bu iki takımla oynayacak takımlar 3 puan alacak. Artık 4 değil 2 takım ligden düşecek. Herkes hesabını ona göre yeniden yapıyor. Son 6 sırada bulunan takımların puanları birbirine çok yakın. Bir galibiyet veya mağlubiyetle puan cetvelindaki yeriniz 3-4 sıra değişebiliyor. Böyle bir durumda her puan altın değerinde. Özellikle rakibinizden deplasmanda puan çıkarmak çok önemli. Gençlerbirliği beraberliği bu yüzden küçümsenmemeli" diye konuştu. "ZORLU DÖNEMİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ"

Sezonun ilk 11 haftasını sadece 2 puanla tamamladıklarını ve 3 puanlarının silindiğini hatırlatan Mehmet Uz, "Şimdi rakiplerimizle puan puana gidiyoruz. Zaman zaman beklemediğimiz puan kayıplarına rağmen yolumuza devam ediyoruz. Camiamızın rahat olması ve desteğini sürdürmesi çok önemli. Bu zorlu dönemi birlikte aşacağız. Ben bu sene de hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Pazar günü sezonun en kritik maçlarından biri olan Erzurumspor karşısında galibiyet peşinde olacağız. Bu maçı kazandığımız takdirde belki ilk defa düşme hattından çıkacak ve önümüzdeki haftalara daha moralli gireceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça davet ediyorum" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-09 12:05:05



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