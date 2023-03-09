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Merkezefendi'nin gözü yukarıda

DHA

Merkezefendi'nin gözü yukarıda


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon özellikle iç sahada gösterdiği iyi performansla Play-Off hattına adını yazdıran Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini söyledi. Bu hafta Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak Denizli temsilcisinde Deveciler, "İstanbul deplasmanından da galibiyetle dönüp alt sıralarla aramızdaki bağı koparmak istiyoruz. Hedefimiz ligi en iyi yerde tamamlamak" diye konuştu.
Son olarak ligde Bahçeşehir Koleji´ni Denizli´de mağlup eden Merkezefendi'de Veli Deveciler, hedeflerinin ligi en iyi yerde tamamlamak olduğunu söyledi. Deveciler, "Özellikle iç sahada gösterdiğimiz performans bizi mutlu ediyor. Üst üste 7 maç kazanmayı başardık. Deplasmanlarda bazen sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz ve hedeflediğimiz noktaya geleceğiz. Antrenör Zafer Aktaş ve ekibi başta olmak üzere oyuncularımız ellerinden geleni fazlasıyla yapıyor. Normal sezonda dönem dönem zorluklar yaşasak da mevcut durumdan memnunuz" dedi.
TARAFTARA TEŞEKKÜR
Bahçeşehir Koleji maçında düzenlenen kitap kampanyası ile ilgili de konuşan Başkan Deveciler, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası ne yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte ayni ve nakdi yardımlarımızı da gerçekleştirdik. Sosyal sorumluluk projeleri de bu süreçte çok önemli. Bahçeşehir Koleji maçında taraftarlarımız yaptığımız çağrıya kulak verdi ve çok sayıda kitap, kampanyamız kapsamında toplandı. Toplanan kitaplar araçlara yüklenerek afetzedelere ulaştırılmak üzere gönderildi. Tüm hemşehrilerimize gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2023-03-09 12:24:33

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