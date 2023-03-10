Denizli'de hayvan pazarları kapatıldı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de hayvan pazarları, Türkiye'de de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığı nedeniyle önlem amaçlı kapatıldı.

Denizli Valiliği başkanlığında İl Hayvan Sağlığı Komisyonu, Türkiye´de görülen SAT-2 serotipi şap hastalığıyla ilgili acil toplantı yaptı. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kentteki 4 hayvan pazarının kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İkinci bir emre kadar işletmeler arası hayvan alım ve satımı yasaklanmıştır. İkinci bir emre kadar hayvan pazarları süresiz olarak kapatılmıştır. Kesime sevk edilecek hayvanların mümkünse en yakın mezbahalara yönlendirilmesi. Kesime sevk edilecek hayvanların mutlaka resmi veteriner hekim kontrolünde sevk ve rapor ile yapılabilecektir. Aksine hareket edenler hakkında cezai işlem uygulanacağı, hayvancılık işletmelerinde ve süt toplama merkezlerinde gerekli hijyen ve dezenfeksiyon tedbirlerine uyulması önem arz etmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-10 17:20:40



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