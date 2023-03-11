Depremzedeleri satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanıyla dolandırıcılığa 17 gözaltı (2)

12 TUTUKLAMA
Denizli´de internet sitelerinde satılık konteyner ve taşınabilir ahşap ev ilanı verip, depremzedelerin paralarını alarak dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp Adliyeye sevk edilen 17 kişiden 12´si tutuklandı. İlk olarak savcılığa ifade veren şüpheliler daha sonra tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden Gökhan A., Gamze K., Sude F.S., Gürkan Ç., Burak D., Berk Ö., Hakan A., İdris K., İzzet Ö., Süleyman R.U., Erkan D. ve Serdar D. tutuklanırken, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-11 00:02:55
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