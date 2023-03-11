Denizlispor galibiyet istiyor



DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan 17 puana sahip düşme potasındaki Denizlispor yarın evinde önemli rakiplerinden Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakada Murat Erdoğan görev yapacak. Maçın biletleri loca önü 100, VIP 50, B-D üst 40, A-E üst 35, maraton 25 ve misafir tribünü 30 TL olarak satışa çıktı.

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak rakipleri Erzurumspor FK'nın 18 puanının olduğunu belirterek, "Alt sıralar için oldukça kritik bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteği ile kazanıp ateş hattından çıkmayı hedefliyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2023-03-11 11:11:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.