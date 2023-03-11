Merkezefendi deplasmanda oynuyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)- Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off hattındaki Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak. İstanbul Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligde bu sezon iç sahada oynadığı son 7 maçı kazanan ancak deplasmanda aynı başarıyı sergileyemeyen Denizli temsilcisi, toplamda 19 maçta 9 galibiyet aldı. Büyükçekmece'nin ise 7 galibiyeti bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Denizli DHA

2023-03-11 12:31:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.