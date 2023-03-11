Tartıştığı eski iş ortağını tabancayla vurarak öldürdü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, restoran işlettikleri eski iş ortağı Bülent E.'nin (40), tabancayla başından ve göğsünden vurduğu Muhsin Yaman (38), hayatını kaybetti.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Çivril ilçesi Çatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoran işlettikleri eski iş ortağıyla yeniden iş yapmak isteyen Bülent E., Muhsin Yaman'ın sahibi olduğu restorana gitti. Yaman ile Bülent E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Bülent E., yanında taşıdığı tabancayla Yaman'a 2 el ateş etti. Başından ve göğsünden vurulan Yaman, yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Bülent E., polis tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2023-03-11 15:06:47
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.