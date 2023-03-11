Denizli'de çatı uçtu, 6 otomobil hasar gördü; o anlar kamerada

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, şiddetli rüzgardan uçan binanın çatısı, park halindeki 6 otomobilde hasara neden oldu. Çatının uçma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kuşpınar Mahallesi Emek Caddesi'nde meydana geldi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla 7 katlı Pehlivan Köşkü Apartmanı'nın çatısı uçtu. Yola inen parçalar, park halindeki araçların üzerine düştü, 6 otomobilde hasar oluştu. Yaralananın olmadığı olayda, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle çatıda kalan ve uçma tehlikesi olan parçalar, itfaiyeciler tarafından alındı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola düşen parçaları topladı.

Cadde esnafından Bülent Deda, "Otomobili park ettikten sonra çatının uçtuğunu gördük. Çatı uçarken caddeden kimsenin geçmemesi büyük bir şans" dedi.

Öte yandan çatının caddeye savrulup otomobillerin üzerine uçtuğu anlar, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil sürücüsünün, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulduğu da yer aldı. DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2023-03-11 18:01:09



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