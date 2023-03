Muhtarın başlattığı 'Medikal Eşya Kütüphanesi' projesi hastalara şifa oluyor

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde Mahmudiye Mahalle Muhtarı olan Zeki Can Çakır (35), ilçede 'Medikal Eşya Kütüphanesi' projesi başlattı. Muhtar Çakır, vatandaşların bağışladığı tekerlekli sandalye, baston, elektrikli hasta yatağı, tansiyon ölçme cihazı ve şeker ölçme cihazı gibi medikal eşyayı ihtiyacı olan mahalle halkına ücretsiz vererek hastaların kullanımına sunuyor.

Bozkurt ilçesinde Eczacı kalfası olan Mahmudiye Mahallesi Muhtarı Zeki Can Çakır, başlattığı 'Medikal Eşya Kütüphanesi' sosyal projesiyle mahallede medikal eşya ihtiyacı olan kişilere şifa oluyor. Mahallede küçük bir işyeri açan Muhtar Çakır, vatandaşların artan fiyatlar üzerine bazı medikal ihtiyaçlarını kendisinden talep etmesi üzerine sosyal medyadan çağrı yaparak kullanılmış ya da ihtiyacı olmayan medikal araç-gereçleri toplamaya başladı. Muhtarın çağrısı üzerine bazı vatandaşlarda kullanmadıkları tekerlekli sandalye, yürüteç, baston, elektrikli hasta yatağı, tansiyon ve şeker ölçme cihazı ile boyunluk, dizlik gibi medikal eşyaları işyerine getirerek bağışladı. Bağışlanan medikal eşyalarda mahallede ihtiyacı olan hasta vatandaşlara emanet olarak teslim ediliyor. Vatandaş medikal eşyayı ihtiyacı olana kadar kullandıktan sonra başka hastaların kullanması için tekrar eşyayı teslim ediyor.

EŞYA KAYIT DEFTERİNE NOT EDİLİYOR

Projeyi 1 yıl önce başlattığı söyleyen Mahmudiye Mahalle Muhtarı Zeki Can Çakır, şöyle konuştu, "Mahallede vatandaşımızın taleplerinin artmasıyla başladı. Medikal eşya fiyatları da artınca böyle bir proje başlattık. İşyeri tuttum. Yardımlar gelmeye başladı, taleplerde artmaya başladı. Medikal eşyayı emanet defterine not alıyorum. Hasta yatağı, manuel yatak, yürüteç gibi eşyaları ihtiyacı olan hastalara verdik ve kullanıyorlar. Belki Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan bir proje başlattık ve gayet güzel gidiyor. Bağışçılarımız da var. Onlarda çeşitli medikal ürünler getirip bağışlıyor" dedi.

Kendisine muhtar Çakır tarafından yatalak annesi için elektrikli hasta yatağı temin edilen Havva Çimen, "80 yaşındaki annem yatalak. Muhtarımızdan elektrikli yatak istedim, temin etti. Artık annemi rahatça kaldırıp, yemeğini yedirebiliyorum." dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

