Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi tarafından, 90'ı futbol kulübü olmak üzere kent genelindeki 191 amatör spor kulübüne toplam 3 milyon 300 bin liralık destek sağlandığı bildirildi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleceğin yeteneklerini yetiştiren ve sağlıklı bir genç neslin oluşmasında kilit rol üstlenen amatör spor kulüplerini desteklemeyi bu yıl da sürdürdü. Bu kapsamda 2021-2022 sezonunda liglere katılarak faaliyet gösteren ve yeni kurulan 191 amatör spor kulübüne verilecek 3 milyon 300 bin liralık destek dolayısıyla, Denizli Büyükşehir Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Maddi Yardım Töreni düzenlendi.Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Denizli İl Müdürü Ömer İlman, Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜRFAD) Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayşe Sarıkaya, amatör spor kulüplerinin temsilcileri ve sporcular katıldı. Denizli ASKF Başkanı Ayşe Sarıkaya, Büyükşehir Belediyesi'nin amatör spor kulüplerine destek programını her yıl düzenleyerek, yanlarında olduğunu söyledi.Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, amatör spor kulüplerine maddi destek programını deprem nedeniyle ertelediklerini belirterek "Bir milletin en önemli geleceği gençliğidir. Gençliğin eğitimli ve donanımlı olması, sporla ve sanatla uğraşması gerekiyor. Donanımlı gençlik özgüvenli olur. Onun için gençlerimizi eğitimde, sporda ve sanatta donanımlı hale getirmemiz gerekiyor. Spor bunların en başında geliyor. Çünkü spor hayatın bir parçasıdır ve içinde kurallar vardır. Sporda ekip ruhuyla birlikte başarmayı öğrenirsiniz. Sporda olduğu gibi hayatta da disiplinli olup kurallara uyduğunuzda başarılı olursunuz. Tüm amatör spor kulüplerimize geçen yıl olduğu gibi destek sağlayacağız. Amatör spor kulüplerimize toplam 3 milyon 300 bin lira destek oluyoruz" dedi.Törenin sonunda futbol ve diğer branşlar olmak üzere iki bölüm halinde yapılan programda Başkan Zolan, 191 amatör spor kulübü yönetici ve temsilcilerine toplam 3 milyon 300 bin liralık maddi destek çeklerini teslim etti.

DHA-Spor Türkiye-Denizli / Merkez DHA

2023-03-22 12:25:06



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