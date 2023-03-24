Denizlispor - Boluspor: 1-2

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Murat Altan, Samet Özkul
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Muhammet Özkal, Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Mayi (Dk. 75 Bekir), Oğuz, Leo, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu (Dk. 77 Özer), Djedje
DYOREX BOLUSPOR: Çağlar Şahin Eray, Safa (Dk. 81 Burak), Bregu, Onur, Hakan, Batuhan (Dk. 58 Burak), Kerem, Abdurrahman (Dk. 81 Gökhan), Melih (Dk. 58 Berk), Ndlovu (Dk. 85 Balde)
GOLLER: Dk. 42 Oğuz (Denizlispor), Dk. 72 Ndlovu, Dk. 90+2 Gökhan Alsan (Boluspor)
SARI KARTLAR : Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar (Denizlispor), Abdurrahman, Onur (Boluspor)
SPOR Toto 1´inci Lig´de 4 maçtır galibiyete hasret kalan düşme hattındaki Altaş Denizlispor, evinde ilk yarısını önde tamamladığı maçta Play-Off yarışındaki Dyorex Boluspor´a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Denizli Atatürk Stadı´nda 42´nci dakikada Oğuz´un golüyle devreyi önde bitiren yeşil-siyahlı ekip, 73´üncü dakikada Ndlovu ve 90+2´de Gökhan´ın gollerine engel olamadı. Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Denizlispor, 27´nci haftayı da 17 puanla düşme hattında geçti. Boluspor ise puanını 41 yaparak Play-Off yolunda umut tazeledi.
3´üncü dakikada Gökhan Süzen´in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Çeçenoğlu´nun şutunda kaleci Çağlar topu kornere gönderdi.
7´nci dakikada Boluspor´da Ndlovu´nun ceza sahasının sağ tarafından yerden kaleye gönderdiği topu, kaleci Hüseyin uzaklaştırmak istedi, Bregu´nun önünde kalan topta Boluspor gol fırsatından yararlanamadı.
22´nci dakikada Boluspor´da Melih defansın arkasına atılan topta, kaleciyle karşı karşıya kalıp müsait pozisyonda topu auta attı.
42´nci dakikada ev sahibi öne geçti. Gökhan Süzen´in kullandığı korner atışında kaptan Oğuz düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0.
69´uncu dakikada Boluspor´da Bregu, ceza sahası dışından kaleye vurduğu şutta Denizlispor´un file bekçisi Hüseyin başarılı oldu.
72´nci dakikada Boluspor´da Hakan´ın ceza sahası dışından kale içine gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
73´üncü dakikada skor eşitlendi. Bülent´in ceza sahasına gönderdiği top, takım arkadaşı Berk´in ayağından sekerek Ndlovu´nun önünde kaldı. Ndlovu topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı: 1-1.
90+2'nci dakikada Boluspor´da Berk´in şutunda kaleci Hüseyin´den dönen topu Gökhan Alsan tamamlandı. Ofsayt değerlendirmesiyle pozisyon bir süre VAR´da incelendi ve gol kararı verildi: 1-2.
Maç deplasman ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2023-03-24 22:26:39
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