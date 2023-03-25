Denizlispor'da Giray Bulak dönemi sona erdi



DENİZLİ, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Dyorex Boluspor'a 2-1 yenilerek üst üste 5 maçını kazanamayan ve düşme hattından kurtulamayan Altaş Denizlispor'da teknik direktör Giray Bulak'la yollar ayrıldı.

Denizlispor'un 11'inci hafta sonunda dümenine geçen Bulak için resmi açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Giray Bulak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Giray Bulak ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Denizlispor'un başında 16'sı 1'inci Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 17 resmi karşılaşmaya çıkan tecrübeli teknik adam, toplam 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi elde etti. Denizlispor, 28'inci hafta itibariyle 17 puanla 18'inci sırada yer alıyor.

DHA-Spor Türkiye-Denizli RAMAZAN ÇETİN

2023-03-25 10:14:27



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